الأربعاء 2025-12-31 08:11 ص

بعد زيارته لواشنطن.. نتنياهو: إسرائيل ترغب بتغيير العلاقات مع دمشق

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الأربعاء، 31-12-2025 06:21 ص

الوكيل الإخباري-   صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ترغب في إقامة "علاقات مختلفة" مع سوريا، على الرغم من ادعائه بأن "نصف" الجيش السوري يتكون من "جهاديين".

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، حيث قال نتنياهو: "للأسف، نصف جيشهم من الجهاديين. نود أن نرى ما إذا كان بإمكاننا إقامة علاقات مختلفة مع دمشق".

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو، عزمه تسهيل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.

وقال ترامب: "أنا واثق من أن إسرائيل وهو (أحمد الشرع) سيتمكنان من إيجاد أرضية مشتركة. سأبذل قصارى جهدي لكي يتعايشا حقا مع بعضهما البعض".

 
 


