بعد زيارته لواشنطن.. نتنياهو: إسرائيل ترغب بتغيير العلاقات مع دمشق

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو، عزمه تسهيل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.
وقال ترامب: "أنا واثق من أن إسرائيل وهو (أحمد الشرع) سيتمكنان من إيجاد أرضية مشتركة. سأبذل قصارى جهدي لكي يتعايشا حقا مع بعضهما البعض".
