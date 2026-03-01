الأحد 2026-03-01 12:47 م

بعد سنوات.. "قطرة دم" تكشف جريمة وحشية في فيرجينيا

الوكيل الإخباري-   بعد أكثر من خمس سنوات على مقتلها، أصدرت محكمة في فيرجينيا حكمها على هاجن لورانس روبرتس، البالغ من العمر 41 عامًا، بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى خمس سنوات، إثر إدانته بقتل سينثيا كابس بطريقة وحشية.اضافة اعلان


قطرة دم واحدة تكشف الجريمة

وتعود أحداث القضية، وفقًا لصحيفة بيبول، إلى 8 أكتوبر 2020، عندما لم يتمكن زوج الضحية من العثور عليها بعد استحمامها، فلاحظ قطرة دم واحدة على أرضية المطبخ، ما دفعه للاتصال بالشرطة.

استجاب ضباط شرطة فيرجينيا بيتش وبدأوا البحث في منزل الزوجين في شارع جرين سيدار لين، حيث تم اكتشاف آثار دماء إضافية في المنزل والفناء الخلفي، مما قادهم إلى روبرتس، الذي كان يستأجر غرفة في المنزل، وعُثر عليه على سريره بعد اقتحام الغرفة، حاملاً جرحًا في يده اليمنى.

وعُثر على جثة كابس داخل صندوق أدوات، وكان جسدها يحمل آثار إصابات بالغة في الرأس والوجه، وتبين لاحقًا أنها تعرضت لأكثر من 90 طعنة في الرأس والوجه والرقبة.

كما عُثر على شظية معدنية من سكين في جمجمتها، إضافة إلى سكين جيب مكسور وملابس ملطخة بالدماء في غرفة روبرتس، والتي طابقت التحاليل الجنائية بين الأدلة والقتيل.

وخلال جلسة النطق بالحكم، وصف القاضي ستيفن سي. ماهان الأدلة بأنها "دامغة"، مشيرًا إلى أن العقوبة القصوى المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية لا تكفي أمام طبيعة الجريمة الوحشية.
 
 


