الأربعاء 2026-07-01 10:32 م

بعد سنوات من الإغلاق .. السفارة المصرية تعلن استئناف الخدمات القنصلية في طرابلس

بعد سنوات من الإغلاق .. السفارة المصرية تعلن استئناف الخدمات القنصلية في طرابلس
بعد سنوات من الإغلاق .. السفارة المصرية تعلن استئناف الخدمات القنصلية في طرابلس
 
الأربعاء، 01-07-2026 09:30 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت السفارة المصرية لدى ليبيا، يوم الأربعاء، بدء التشغيل التجريبي للخدمات في القسم القنصلي التابع لها بالعاصمة طرابلس، اعتبارا من الأحد 12 يوليو بعد سنوات من التوقف.اضافة اعلان


وأوضحت السفارة أن القسم القنصلي سيباشر أعماله من مقره الجديد الكائن بشارع جعفر بن أبي طالب، المتفرع من شارع الجرابة في مدينة طرابلس، مشيرة إلى أن استقبال أبناء الجالية المصرية والمواطنين الليبيين سيكون وفق نظام الحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

ويأتي تشغيل القسم القنصلي ضمن مساعي القاهرة لإعادة تفعيل حضورها القنصلي في ليبيا، بعدما أعلنت وزارة الخارجية المصرية في يوليو 2025 خطة لإعادة افتتاح القنصلية المصرية العامة في طرابلس، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإيلاء مصالح المواطنين المصريين في الخارج أولوية خاصة، وتقديم الخدمات القنصلية لهم بصورة منتظمة.

وكان مساعد وزير الخارجية المصري مدير إدارة ليبيا، السفير طارق دحروج قد أكد في تصريحات سابقة أن إعادة تشغيل القنصلية تأتي في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين المقيمين في ليبيا، وتيسير الإجراءات القنصلية لهم، إلى جانب دعم العلاقات بين البلدين.
 
 


gnews

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