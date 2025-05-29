بعد ضبط 26 مخالفاً .. هذا مصير مخالفي أنظمة الحج في السعودية

وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية من خلال اللجان الإدارية الموسمية، وتضمنت العقوبات:
السجن
غرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال
التشهير بالناقلين
ترحيل الوافدين مع منعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة
والمطالبة قضائيًّا بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل
ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة تصل إلى (20,000) ريال
ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين السعوديين
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