بعد ضبط 26 مخالفاً .. هذا مصير مخالفي أنظمة الحج في السعودية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن قوات أمن الحج ضبطت في مداخل مدينة مكة المكرمة (10) وافدين و(16) سعودياً لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بنقلهم (83) مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء مناسك الحج. اضافة اعلان





وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية من خلال اللجان الإدارية الموسمية، وتضمنت العقوبات:

السجن

غرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال

التشهير بالناقلين

ترحيل الوافدين مع منعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة

والمطالبة قضائيًّا بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل

ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة تصل إلى (20,000) ريال



ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين السعوديين والمقيمين إلى الالتزام التام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء المناسك بأجواء يسودها النظام والأمان.