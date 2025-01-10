بعد طول انتظار .. الحكم على ترامب بقضية "شراء الصمت"

وحضر ترامب جلسة النطق افتراضيا (أي عبر تقنية الفيديو)، حيث قال القاضي جوان ميرشان مخاطبا الرئيس المنتخب،"إن فرض العقوبة هو أحد أصعب القرارات وأكثرها أهمية التي يطلب من أي قاضي محكمة جنائية اتخاذه".
وهذا يعني أن ترامب سيظل مذنبا لكنه لا يواجه عقوبة بالسجن أو عقوبات أو مراقبة لإدانته العام الماضي في قضية شراء الصمت، حيث أدين بـ 34 تهمة بتزوير سجلات الأعمال من الدرجة الأولى.
وبموجب قانون ولاية نيويورك، فإن عقوبة الإفراج غير المشروط، هي عقوبة تفرض "دون سجن أو غرامة أو إشراف تحت المراقبة" ومثل هذا الحكم يعتبر مناسبا عندما يرى القاضي أنه لن يتم تحقيق أي غرض مناسب بفرض أي شرط على الإفراج عن المدعى عليه".
وبحكم اليوم، تم إنهاء قضية شراء الصمت أو الأموال الصامتة دون أن يضطر القاضي ميرشان إلى سجن ترامب أو تقديم أي نوع آخر من العقوبة التي يمكن أن تتداخل مع عودته إلى البيت الأبيض لكن القاضي ميرشان أكد أنه لا "يمحو حكم هيئة المحلفين".
بترا
-
أخبار متعلقة
-
غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف دار الرئاسة في صنعاء
-
هزة أرضية تضرب العراق
-
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق مدينة لوس أنجلوس إلى 10 أشخاص
-
كالاس: الاتحاد الأوروبي قد يخفف تدريجيا العقوبات على سوريا
-
رئيس وزراء أوكرانيا: لن نوقف نقل النفط الروسي إلى أوروبا
-
فوضى وإطلاق نار وحالات اختناق ووفيات في الجامع الأموي بدمشق - فيديو
-
اليونيسيف: 3 ملايين طفل سوداني يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد
-
الشركات البريطانية تدعم مبادرة لخفض معدلات العودة للجريمة