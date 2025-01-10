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بعد طول انتظار .. الحكم على ترامب بقضية "شراء الصمت"

دونالد ترامب
دونالد ترامب
الجمعة، 10-01-2025 07:39 م
الوكيل الإخباري-   حكمت محكمة في نيويورك، اليوم الجمعة، على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بالإفراج غير المشروط، في قضية شراء الصمت مقابل المال، مما يعني أن ترامب لن يواجه عقوبة بالسجن أو عقوبات أخرى.اضافة اعلان


وحضر ترامب جلسة النطق افتراضيا (أي عبر تقنية الفيديو)، حيث قال القاضي جوان ميرشان مخاطبا الرئيس المنتخب،"إن فرض العقوبة هو أحد أصعب القرارات وأكثرها أهمية التي يطلب من أي قاضي محكمة جنائية اتخاذه".

وهذا يعني أن ترامب سيظل مذنبا لكنه لا يواجه عقوبة بالسجن أو عقوبات أو مراقبة لإدانته العام الماضي في قضية شراء الصمت، حيث أدين بـ 34 تهمة بتزوير سجلات الأعمال من الدرجة الأولى.

وبموجب قانون ولاية نيويورك، فإن عقوبة الإفراج غير المشروط، هي عقوبة تفرض "دون سجن أو غرامة أو إشراف تحت المراقبة" ومثل هذا الحكم يعتبر مناسبا عندما يرى القاضي أنه لن يتم تحقيق أي غرض مناسب بفرض أي شرط على الإفراج عن المدعى عليه".

وبحكم اليوم، تم إنهاء قضية شراء الصمت أو الأموال الصامتة دون أن يضطر القاضي ميرشان إلى سجن ترامب أو تقديم أي نوع آخر من العقوبة التي يمكن أن تتداخل مع عودته إلى البيت الأبيض لكن القاضي ميرشان أكد أنه لا "يمحو حكم هيئة المحلفين".

بترا
 
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