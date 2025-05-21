بعد فضيحة الأرز وزير الزراعة الياباني يقدم استقالته

الوكيل الإخباري- أفادت قناة NHK التلفزيونية نقلا عن رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا اليوم الأربعاء، بأن وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية تاكو إيتو قدم استقالته من منصبه، وتم قبولها.



ونقلت القناة كذلك عن الوزير المستقيل قوله في مكتب رئيس الوزراء: "قدمت طلب استقالة إلى رئيس الوزراء إيشيبا. في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من ارتفاع أسعار الأرز، يعد هذا التصريح من الوزير المسؤول غير لائق. أعتذر للشعب من أعماق قلبي".



وأشار الوزير إلى أن رئيس الحكومة، أبلغه بأنه "يتفهم دوافع القرار".

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يوم الاثنين الماضي، اندلعت فضيحة في اليابان، بعد أن قال وزير الزراعة تاكو إيتو، الذي تشمل مسؤولياته معالجة مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء الرئيسي في اليابان، الأرز، في مناسبة رسمية إنه لم يشتر الأرز مطلقا وأنه حصل على كميات كبيرة منه كهدايا.



وجاء هذا التصريح في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأرز خلال الأشهر الأخيرة، حيث تضاعفت عاما بعد عام. ولمكافحة هذه الظاهرة اضطرت الحكومة إلى البدء في بيع الأرز من الاحتياطيات الحكومية لأول مرة في التاريخ خلال زمن السلم وبدون كوارث طبيعية. وكان هذا الإجراء مؤقتا في البداية، ولكن مع استمرار ارتفاع أسعار الأرز، قررت الحكومة تمديده حتى يوليو.



وأثارت تصريحات الوزير غير اللائقة ردود فعل صاخبة في البلاد، وتم طرحها خلال مؤتمر صحفي عقده كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي. وبدا واضحا أن السؤال فاجأه، إذ ظل صامتا لمدة دقيقة ونصف تقريبا، منتظرا المساعدة والدعم من معاونيه، ثم أجاب بأن الحكومة على علم بما حدث من خلال وسائل الإعلام، لكنه سيمتنع عن التعليق لأنه لا يعرف التفاصيل.



وبعد ذلك قام رئيس حزب كوميتو، شريك الحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم، تيتسو سايتو، بانتقاد للوزير. وحاول الوزير نفسه تبرير تصرفه مازحا، مؤكدا أنه يشتري الأرز فعلا، ونوه بأنه سيستمر في عمله في منصبه.