بعد فيديو مثير للجدل.. الشرطة تعتقل سائقا ارتكب مخالفة نادرة في سوريا

يجب أن يعلم هو وغيره أن دولة الأسد ولّت بغير رجعة، وأننا في دولة قانون، ومن يحاول أن يتجاوزه يُؤتى به من شاربه pic.twitter.com/iqi0iXuSac
