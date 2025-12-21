الأحد 2025-12-21 11:05 ص

بعد فيديو مثير للجدل.. الشرطة تعتقل سائقا ارتكب مخالفة نادرة في سوريا

ارشيفية
الأحد، 21-12-2025 09:12 ص

الوكيل الإخباري-وثق شرطي مرور في مدينة حلب شمال سوريا مخالفة نادرة حين طلب من سائق إبراز أوراق مركبته ورخصة قيادته فتظاهر الأخير بالاستجابة وبركن سيارته لكنه سرعان ما انطلق هاربا.

وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن "قسم شرطة الصالحين" في حلب تمكّن من القبض على المخالف، المُشار إليه باسم (أ.ب)، بعد انتشار مقطع فيديو للواقعة على منصات التواصل الاجتماعي. ويُظهر الفيديو استهتار السائق الواضح بالقانون، ورفضه التعاون مع الشرطي أثناء أداء واجبه الرسمي، بل وسخريته منه.

 

وبعد تداول المقطع بشكل واسع، تمكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المخالف في وقت قصير، وأُلقي القبض عليه، واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص.

 

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة بين السوريين، بين منتقد لسلوك المخالف ومتندر على طريقة تعامله بسخرية. وعلّق أحد المتابعين قائلا: "لو كان هذا الموقف حدث أمام الشرطة الأمريكية، لكان انتهى به المطاف بين الموتى!"، فيما تساءل آخر: "تفضلوا.. ما الحل مع هكذا شخص؟".

 

 
 


