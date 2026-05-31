بعد كشف مصير أطفال رانيا العباسي .. الشيباني يؤكد على مواصلة مسار محاسبة المجرمين

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني تمسك الدولة السورية بمبادئ العدالة والمساءلة، ومحاسبة كل من تورط في الجرائم بحق الشعب السوري.





وقال الوزير الشيباني عبر منصة "إكس" السبت: "نعاهد شهداءنا وأهلنا أن تكون تضحياتهم العظيمة حجر الأساس لبناء سوريا المستقبل؛ سوريا العدل والكرامة، التي تُصان فيها الحقوق والحريات، وينعم أبناؤها بالأمن والاستقرار".



وأضاف الوزير الشيباني: "كما نؤكد أننا سنبقى أوفياء لدماء الشهداء، متمسكين بمبادئ العدالة والمساءلة، وساعين إلى جلب كل من تورط في الجرائم بحق الشعب السوري، لينال جزاءه العادل".



وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت في وقت سابق اليوم أنه في إطار ولايتها القانونية ومسؤوليتها الوطنية في العمل على كشف مصير المفقودين في سوريا، واستناداً إلى إجراءات تحقق وتحليل متعددة شملت مراجعة معطيات ومعلومات ومواد متقاطعة ذات صلة بالقضية، وضمن تنسيق وإجراءات مشتركة مع الجهات الوطنية المختصة، توصلت إلى نتائج موثوقة ومتقاطعة تسمح بالاستنتاج بدرجة عالية من اليقين المهني بوفاة أطفال الدكتورة رانيا العباسي.



كما أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن قضية مصير أطفال الدكتور عبد الرحمن ياسين، زوج الدكتورة رانيا العباسي، تمثل واحدة من القضايا الإنسانية المؤلمة التي تختصر معاناة آلاف العائلات السورية، مبينة أنها تواصل العمل على دعم مسارات كشف الحقيقة والمساءلة القانونية، بما يضمن محاسبة كل من يثبت تورطه في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق السوريين والسوريات.





