السبت 2025-06-28 11:52 م
 

بعد محاولة اغتياله .. علي شمخاني يرد على إسرائيل

المستشار السیاسي للمرشد الإيراني الأعلی علي شمخاني
المستشار السیاسي للمرشد الإيراني الأعلی علي شمخاني
 
السبت، 28-06-2025 09:21 م
الوكيل الإخباري-   رد المستشار السیاسي للمرشد الإيراني الأعلی علي شمخاني على محاولة اغتياله من قبل إسرائيل بأنه لقن الأخيرة درسا قاسيا.اضافة اعلان


وقال شمخاني "أعلم لماذا استهدفوني، لكن لا يمكنني الإفصاح عنه، وقد لقنتهم درسا قاسيا".

وتابع شمخاني: "إسرائيل كانت تظن أن إيران على وشك انتفاضة داخلية، لكن الشعب أوضح لهم أنهم لا يزالون حمقى". 

وكان شمخاني بعد إصابته في محاولة اغتيال إسرائيلية وجه رسالة للمرشد الأعلى والشعب الإيراني، مؤكدا أنه حي يرزق. وقال في الرسالة: "أنا على قيد الحياة ومستعد للتضحية".

وأصيب شمخاني بجروح خطيرة إثر الهجوم الذي شنته إسرائيل على منزله إلا أنه بات في حالة طبية مستقرة بفضل الجهود المتواصلة التي بذلها الأطباء على مدار الساعة، وفق ما أفادت به وكالة مهر الإيرانية.

روسيا اليوم
 
gnews

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