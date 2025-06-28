بعد محاولة اغتياله .. علي شمخاني يرد على إسرائيل

وقال شمخاني "أعلم لماذا استهدفوني، لكن لا يمكنني الإفصاح عنه، وقد لقنتهم درسا قاسيا".
وتابع شمخاني: "إسرائيل كانت تظن أن إيران على وشك انتفاضة داخلية، لكن الشعب أوضح لهم أنهم لا يزالون حمقى".
وكان شمخاني بعد إصابته في محاولة اغتيال إسرائيلية وجه رسالة للمرشد الأعلى والشعب الإيراني، مؤكدا أنه حي يرزق. وقال في الرسالة: "أنا على قيد الحياة ومستعد للتضحية".
وأصيب شمخاني بجروح خطيرة إثر الهجوم الذي شنته إسرائيل على منزله إلا أنه بات في حالة طبية مستقرة بفضل الجهود المتواصلة التي بذلها الأطباء على مدار الساعة، وفق ما أفادت به وكالة مهر الإيرانية.
روسيا اليوم
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