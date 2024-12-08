 
الأحد 2024-12-08 08:33 ص
 

بعد مغادرة الأسد.. من سيتولى الحكم في سوريا؟

بشار الاسد
بشار الاسد
الأحد، 08-12-2024 07:13 ص

الوكيل الإخباري-قال القائد في العمليات العسكرية بالمعارضة السورية أحمد الشرع - المكنى أبو محمد الجولاني - إن على فصائل المعارضة كافة في مدينة دمشق الامتناع بشكل نهائي عن الاقتراب من المؤسسات العامة، التي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى يتم تسليمها رسميًا، كما يُمنع إطلاق الرصاص في الهواء.

اضافة اعلان

 

من جانبه قال رئيس حكومة النظام السوري السابق :" مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب.. أتمنى من جميع السوريين أن يفكروا بعقلانية بشأن مصلحة وطنهم .. نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص للحفاظ على مقدرات البلد... نؤمن بأن سوريا لكل السوريين... مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب"

  وبوقت مسبق قالت المعارضة السورية المسلحة إن "الشعب السوري الحر أسقط بشار الأسد"، وذلك بعد دخول المعارضة إلى العاصمة وسيطرتها على مقر الإذاعة والتلفزيون الرسمي، وتأكيدها أن ضباطًا وعناصر من النظام انسحبوا من مقر قيادة الأركان في دمشق، في حين بدأت مآذن وجوامع دمشق تصدح بالتكبيرات والتهليلات.

 

 

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي سجن صيدنايا.. تاريخ من التعذيب والوحشية والإعدامات

تعبيرية

أخبار محلية أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد

ا

عربي ودولي البيت الأبيض يعلق على الأحداث في سوريا

رايات العلم الأردني

أخبار محلية مصدر: الأردن يتابع تطورات الأوضاع في سوريا والتقارير بشأن الرئيس السوري

تعبيرية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يتقدم في الجولان السوري

الجولاني قال إن المؤسسات ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق

عربي ودولي قائد هيئة تحرير الشام .. أول رسالة بعد دخول دمشق

غرام الذهب 21 يصل إلى 53.2 دينارا

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأحد؟

بشار الأسد

عربي ودولي فلايت رادار: طائرة يشتبه بأنها تقل الأسد اختفت قرب حمص



 




الأكثر مشاهدة






عاجل