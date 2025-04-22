الثلاثاء 2025-04-22 03:52 م
 

بعد منشور على "X" .. الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني

الخارجية اللبنانية
الخارجية اللبنانية
 
الثلاثاء، 22-04-2025 02:29 م
الوكيل الإخباري-   استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، الثلاثاء، السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني على خلفية ما دونه على صفحته على منصة X حول موضوع حصرية السلاح.اضافة اعلان


وكان السفير مجتبى أماني كتب على "أكس"، "إن مشروع نزع السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول ففي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأميركية تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ تمنع دولاً من تسليح وتقوية جيوشها، وتضغط على دول أخرى لتقليص ترسانتها أو تدميرها تحت ذرائع مختلفة. وبمجرد أن تستسلم تلك الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حصل في العراق وليبيا وسوريا".

وتابع أماني: "نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نعي خطورة هذه المؤامرة وخطرها على أمن شعوب المنطقة. ونحذر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء. ان حفظ القدرة الردعية هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال ولا ينبغي المساومة عليه".

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُخذ، مشيرا إلى أن سلاح حزب الله يشكل خلافا داخليا يعالج عبر الحوار.

روسيا اليوم
 
gnews

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