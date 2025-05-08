بعد "هجوم فاهالغام".. إسرائيل تنصح الهند بـ"درس 7 أكتوبر"

المسيّرات ليست المؤشر الوحيد، فسفير إسرائيل في الهند رويفن أزار كان واضحًا للغاية في التأكيد على دعم تل أبيب الكامل لنيودلهي فيما وصفه بـحق الدفاع عن النفس، وذلك في مقابلات حديثة مع وسائل إعلام هندية، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بعض تفاصيلها.
وخلال إحدى المقابلات، أشار المذيعون الهنود إلى أن إسرائيل كانت من أوائل الدول التي أعربت عن دعمها للهند بعد عملية "سندور"، وأجروا مقارنة بين هجوم 7 أكتوبر والهجوم الأخير في فاهالغام، وسألوا أزار عن الدروس التي يمكن أن تستفيد منها الهند من تجربة إسرائيل.
وقال أزار:"هجوم فاهالغام يشبه هجوم 7 أكتوبر من حيث المفاجأة والشدة. الديمقراطيات ليس أمامها خيار سوى التصرف ضد مثل هذه التهديدات الخطيرة لأمنها. لقد مارست الهند حقها في الدفاع عن النفس، ونحن واثقون أنها تفعل ذلك بشكل مسؤول لحماية مواطنيها".
وأضاف: "الإرهاب يخترق جميع القواعد ويعرض الديمقراطيات لمعضلات صعبة. نحن نخوض هذه الحرب بأيدٍ مقيّدة، ولا أستطيع أن ألوم الحكومة الهندية أو صنّاع القرار فيها وهم يزنون كيفية التصرف استنادًا إلى الاستخبارات من أجل تحقيق نتائج فعالة ومنع وقوع هجوم آخر من هذا النوع".
وعلى الرغم من تأكيد أزار على أن نيودلهي تعرف أنها يمكن أن تعتمد على إسرائيل، إلا أنه تجنّب الإشارة المباشرة إلى باكستان.
سكاي نيوز
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