بعد 10 سنوات على اختفائها.. ماليزيا تستأنف البحث عن الطائرة المفقودة

الوكيل الإخباري - وافقت الحكومة الماليزية على إطلاق عمليات بحث جديدة عن رحلة الخطوط الجوية الماليزية "ام اتش 370" التي اختفت في ظروف غامضة قبل عشر سنوات، وفق ما أعلن وزير النقل الماليزي أنتوني لوك الجمعة.

اضافة اعلان



وقال الوزير إن "منطقة البحث الجديدة المقترحة من قبل شركة أوشن إنفينيتي تعتمد على (أحدث) المعلومات والبيانات والتحليلات التي أجراها خبراء وباحثون".



وأضاف "إن اقتراح هذه الشركة هو اقتراح سليم أو جدير بالثقة ويستحق النظر فيه من قبل الحكومة الماليزية باعتبارها الدولة المسجلة للرحلة MH370".



واختفت طائرة الرحلة MH370، وهي طائرة بوينج 777 تحمل على متنها 227 راكبا و12 فردا من أفراد الطاقم، أثناء طريقها من كوالالمبور إلى بكين في 8 مارس 2014.



وجاء اقتراح البحث في منطقة جديدة في جنوب المحيط الهندي من شركة "أوشن إنفينيتي"، وهي شركة استكشاف البحار التي أجرت أيضًا آخر عملية بحث عن الطائرة والتي انتهت في عام 2018.



وستدفع الحكومة للشركة 70 مليون دولار أمريكي (316.13 مليون رينجيت ماليزي) إذا تبين أن الحطام الذي تم العثور عليه يعود للطائرة.



وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن يكون العقد جاهزًا بحلول أوائل العام المقبل.



وقالت شركة "أوشن إنفينيتي" إن أفضل فترة لتمشيط منطقة البحث الجديدة ستكون بين يناير وأبريل.



وكانت ماليزيا قد استعانت لأول مرة بـ "أوشن إنفينيتي" في عام 2018 للبحث في جنوب المحيط الهندي، لكنها فشلت بعد محاولتين.



وقبل ذلك، أجرت ماليزيا وأستراليا والصين عملية بحث مشتركة في منطقة تبلغ مساحتها 120 ألف كيلومتر مربع (46332 ميلا مربعا) في جنوب المحيط الهندي، استنادا إلى بيانات الاتصالات التلقائية بين قمر صناعي تابع لشركة إنمارسات والطائرة.