بعد 4 سنوات على عرش السيدة الأولى.. جيل بايدن تحصل على وظيفة جديدة

ويأتي هذا التعيين بعد أربع سنوات قضتها جيل في البيت الأبيض، حيث قادت مبادرة رئاسية لتقوية أبحاث صحة المرأة.
وقالت جيل بايدن: "يسعدني الانضمام إلى معهد ميلكن لقيادة جهود توحيد الخبراء حول هدف واحد: ضمان وصول النساء إلى أبحاث طبية متقدمة تنقذ الأرواح وتغير العالم."
ويُعتبر معهد ميلكن، الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرًا له، مركز أبحاث غير حزبي يركّز على قضايا الصحة والاقتصاد والتنمية العالمية.
وفي دورها الجديد، ستشرف بايدن على شبكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة لدعم الابتكارات الطبية الموجهة للنساء.
روسيا اليوم
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