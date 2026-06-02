بعد 94 يوما.. إيران تعلن مكان تشييع خامنئي ودفنه

الوكيل الإخباري- أعلنت إيران اليوم الثلاثاء، أن تشييع قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي سيجري في ثلاث مدن إيرانية، معلنة عن مكان دفنه.



وأكد توكلي زاده، نائب مسؤول الشؤون الاجتماعية والثقافية في بلدية طهران، أن "تشييع جثمان القائد الشهيد سيجري في مدن طهران وقم ومشهد بشكل مؤكد"، وقال: "نستعد لاستقبال حشود تتجاوز 15 إلى 20 مليون شخص في العاصمة".



وأضاف: "مكان دفن الإمام الشهيد، وفقا لوصيته وتوصيات المقربين منه، سيكون في الروضة المطهرة للإمام الرضا عليه السلام في مشهد".

اضافة اعلان



من الجدير ذكره، أنه مر حتى اليوم 94 يوما على مقتل المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، والذي اغتيل في تاريخ 28 فبراير 2026.



وجاء مقتله إثر عملية عسكرية جوية مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل أطلق عليها اسم عملية "الغضب الملحمي"، واستهدفت مجمعه الرئاسي في العاصمة طهران بـ 30 قنبلة دقيقة.