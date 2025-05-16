بغداد تحتضن آمال العرب في قمة توحيد الصف والكلمة

وأعرب اليماحي، في بيان صادر عن البرلمان العربي، عن ثقته التامة في أن ما سيتخذه القادة العرب من قرارات وتوصيات سيسهم في تعزيز وحدة الأمة العربية، وتقوية صفّها، وتحقيق تطلعات شعوبها نحو مستقبل أفضل وأكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.
وأشار إلى أن هذه القمة تكتسب أهمية استثنائية زمانًا ومكانًا، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه أمتنا العربية.
بترا
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