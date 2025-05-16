الجمعة 2025-05-16 05:38 م
 

بغداد تحتضن آمال العرب في قمة توحيد الصف والكلمة

البرلمان العربي
البرلمان العربي
 
الجمعة، 16-05-2025 05:14 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن القمة العربية التي تحتضنها العاصمة العراقية بغداد غدًا، يُعوَّل عليها في توحيد الصف العربي.اضافة اعلان


وأعرب اليماحي، في بيان صادر عن البرلمان العربي، عن ثقته التامة في أن ما سيتخذه القادة العرب من قرارات وتوصيات سيسهم في تعزيز وحدة الأمة العربية، وتقوية صفّها، وتحقيق تطلعات شعوبها نحو مستقبل أفضل وأكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.

وأشار إلى أن هذه القمة تكتسب أهمية استثنائية زمانًا ومكانًا، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه أمتنا العربية.

بترا
 
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