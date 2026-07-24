بغداد تنفي تقرير "نيويورك تايمز" حول الوساطة بين إيران والولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري- نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ما ورد في التقرير المنشور بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حول الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. اضافة اعلان





وأكد المكتب في بيان أن ما ورد في التقرير من مزاعم، عارية عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة.



ودعا المكتب وسائل الإعلام كافة، إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم تداول معلومات غير موثقة أو منسوبة إلى مصادر مجهولة.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن إيران رفضت، مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار، نقله الزيدي إلى طهران، بحسب مسؤولين إيرانيين وعراقيين لم تسمهم الصحيفة.



وأشارت الصحيفة إلى أن طهران لا تبدو مهتمة باتفاق مؤقت يترك مسألة السيطرة على مضيق هرمز دون حسم، في وقت لم يصدر فيه تعليق فوري من البيت الأبيض على هذه التطورات.



وكان رئيس الوزراء العراقي قد زار طهران أمس الخميس، بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.









