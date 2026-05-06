بغداد وواشنطن تبحثان التعاون الأمني ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي

الوكيل الإخباري- ذكر بيان حكومي أن رئيس الوزراء العراقي المكلف، علي فالح الزيدي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، هنأه فيه بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.





وأضاف البيان أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية، لا سيما التعاون الأمني في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.



وأكد الزيدي، خلال الاتصال، أهمية إعادة تفعيل التعاون في مجال التدريب، بما يسهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية ورفع كفاءتها.





