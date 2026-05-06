الأربعاء 2026-05-06 03:08 م

بغداد وواشنطن تبحثان التعاون الأمني ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي

بغداد وواشنطن تبحثان التعاون الأمني ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي
بغداد وواشنطن تبحثان التعاون الأمني ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي
 
الأربعاء، 06-05-2026 02:40 م
الوكيل الإخباري-   ذكر بيان حكومي أن رئيس الوزراء العراقي المكلف، علي فالح الزيدي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، هنأه فيه بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.اضافة اعلان


وأضاف البيان أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية، لا سيما التعاون الأمني في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

وأكد الزيدي، خلال الاتصال، أهمية إعادة تفعيل التعاون في مجال التدريب، بما يسهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية ورفع كفاءتها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي عاجل ترامب: إذا لم توافق إيران على اتفاق إنهاء الحرب فإن القصف سيبدأ

بنك الأردن ومجموعة الخليج للتأمين يوقعان اتفاقية استراتيجية لإطلاق خدمات التأمين المصرفي

أخبار الشركات بنك الأردن ومجموعة الخليج للتأمين يوقعان اتفاقية استراتيجية لإطلاق خدمات التأمين المصرفي

ب

أخبار محلية مجلس النواب: مشروع قانون الإدارة المحلية سيحظى بنقاش واسع داخل القبة وتحتها

بغداد وواشنطن تبحثان التعاون الأمني ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي

عربي ودولي بغداد وواشنطن تبحثان التعاون الأمني ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي

ل

أخبار محلية اليونان: الأردن يعتبر دولة محورية للاستقرار في المنطقة

"النقل النيابية" تكثف جهودها لإصلاح قطاع النقل في الأردن

شؤون برلمانية "النقل النيابية" تكثف جهودها لإصلاح قطاع النقل في الأردن

أميركا .. تسلا تستدعي 218 ألف سيارة بسبب عيب مصنعي

تكنولوجيا أميركا .. تسلا تستدعي 218 ألف سيارة بسبب عيب مصنعي

تعبيرية

المرأة والجمال حيل مكياج لإخفاء علامات التعب واستعادة الإشراقة



 
 






الأكثر مشاهدة

 