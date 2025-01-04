بقوة 5.8 درجة.. زلزال جديد يهز إثيوبيا

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على بُعد 142 كيلومتراً شرق أديس أبابا، وبعمق 10 كيلومترات.
ويأتي هذا الزلزال بعد سلسلة من الهزات الأرضية الأقل قوة التي ضربت إثيوبيا خلال الأيام الماضية.
فقد شهدت المنطقة نفسها زلزالاً بقوة 5.5 درجة يوم الجمعة، إضافة إلى أكثر من 30 زلزالاً أقل شدة على مدار الأسبوع الماضي.
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