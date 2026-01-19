بقيمة 536 ألف دولار .. مجهولون يسرقون كابلات نحاسية من قاعدة جوية بريطانية

وحسب ما أفادت صحيفة Sun نقلاً عن مصادر، فقد اقتحم اللصوص القاعدة بهدف سرقة 56 طنًا من بكرات كابلات النحاس، مستخدمين شاحنة ذات منصة مفتوحة ورافعة لرفع 16 بكرة من قاعدة القوات الجوية الملكية وايتون.
وتقع في قاعدة وايتون أيضًا الاستخبارات الدفاعية البريطانية وخدمات الاستخبارات العسكرية للمملكة، وهو اتحاد عملياتي تم إنشاؤه في ديسمبر 2025 لتوحيد وحدات الاستخبارات في جميع فروع القوات.
وكان وزن كل بكرة 3.5 طن، وتبلغ القيمة الإجمالية للكابلات النحاسية المسروقة نحو 400 ألف جنيه إسترليني (536 ألف دولار)، وكانت البكرات موجودة على حافة المدرج، وفق ما ذكرت الصحيفة.
ووفقًا لمصدر، فقد قام اللصوص بعمل ثقب في السياج المحيط بالقاعدة، وأحضروا شاحنة إلى البكرات، وعند تحميل الشاحنة بالكابلات، أصبح وزنها أكبر من أن تخرج من نفس الطريق، فغادر المجرمون المنطقة بسهولة عبر المدخل الرئيسي.
ويُلقي وزارة الدفاع البريطانية باللوم على المقاولين المسؤولين عن بناء "المركز التجسسي" المجاور للقاعدة، وليس على الحراس.
ووفق متحدث باسم الوزارة، فإن الشرطة تحقق في حادثة السرقة التي وقعت في موقع البناء المحاذي لقاعدة وايتون، ورفضت الوزارة تقديم أي تعليق إضافي حتى انتهاء التحقيق.
روسيا اليوم
