بقيمة 6.5 مليار دولار.. واشنطن توافق على بيع طائرات أباتشي ومركبات لإسرائيل

وقال البنتاغون في بيانين منفصلين إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة بيع محتملة لمركبات تكتيكية خفيفة ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 1.98 مليار دولار، وصفقة أخرى لبيع طائرات أباتشي إيه.إتش-64إي بقيمة 3.8 مليار دولار.
كما تم منح عقد عسكري ثالث بقيمة 740 مليون دولار.
ويعد المتعاقد الرئيسي في الصفقة الأولى شركة إيه.إم.جنرال، بينما تعد بوينغ ولوكهيد مارتن المتعاقدين الرئيسيين على بيع طائرات أباتشي.
