بكين.. استقرار دولي تحت قيادة شي وبوتين: رؤية جديدة للتعاون

وأكد وانغ يي خلال لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو في بكين على نجاح التعاون الثنائي بفضل قيادة الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن هذا التعاون يخدم مصلحة البلدين ويستند إلى منطق تاريخي وعوامل داخلية، مما يجعله غير متأثر بتغيرات الوضع الدولي أو ضغوط دول أخرى.
ولفت إلى أن التعاون الصيني الروسي له "المنطق التاريخي الخاص، بالإضافة إلى دافع داخلي".
وتحتفل روسيا والصين العام الجاري بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية.
ويشيد الجانبان بالمستوى الرفيع غير المسبوق للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي أصبحت أساسا متينا لمشاريع تجارية واقتصادية وثقافية وإنسانية مشتركة وناجحة.
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