بكين تؤكد التوصل إلى توافق مهم مع واشنطن جراء زيارة ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ
 
الجمعة، 15-05-2026 09:06 ص

الوكيل الإخباري-   صرحت الخارجية الصينية بأن اجتماعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ عززت التفاهم وعمقت الثقة بين البلدين وقدمت التعاون وضخت "الاستقرار" في العالم.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الجمعة، حسبما نقلت وسائل الإعلام الرسمية الصينية: "توصل رئيسا الدولتين أيضا إلى توافق مهم بشأن التعامل السليم مع مخاوف كل منهما، واتفقا على تعزيز التواصل والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية".

وأضاف المتحدث أن شي وترامب اتفقا على إطار عمل جديد لـ "الاستقرار الاستراتيجي البناء" لبلديهما، في إشارة إلى إطار دبلوماسي وصف سابقا بأنه يركز على إدارة الخلافات والحد من التنافس بهدف الحفاظ على الاستقرار والسلام.

 
 


