بكين تحض الولايات المتحدة وإيران على وقف عملياتهما العسكرية فورا

الوكيل الإخباري- حضت بكين الخميس، كلا من الولايات المتحدة وإيران على وقف عملياتهما العسكرية "فورا".

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وكرر لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الإعراب عن "قلق (بلاده) البالغ حيال الوضع".