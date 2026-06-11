بكين تحض الولايات المتحدة وإيران على وقف عملياتهما العسكرية فورا

وكرر لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الإعراب عن "قلق (بلاده) البالغ حيال الوضع".
وقال للصحفيين، إن "الصين تحض بشدة الطرفين المعنيين على وقف عملياتهما العسكرية فورا والعودة إلى الحوار والتفاوض".
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