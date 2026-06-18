بكين "ترحب" بتوقيع مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط

10:58 ص

الوكيل الإخباري- رحّبت الصين الخميس، بتوقيع مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، داعية الطرفين إلى مواصلة تعاونهما خلال الجولة المقبلة من المفاوضات. اضافة اعلان





وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي إنّ "الصين ترحّب بهذا التطور وتأمل أن تلتزم كل الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، بجوهر الاتفاق وتفي بالتزاماتها بجدية"، وحضّ واشنطن وطهران على "إبداء مرونة متبادلة" في المرحلة المقبلة من المحادثات.





