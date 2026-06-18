الخميس 2026-06-18 11:27 ص

بكين "ترحب" بتوقيع مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط

علما إيران والولايات المتحدة
علما إيران والولايات المتحدة
 
الخميس، 18-06-2026 10:58 ص
الوكيل الإخباري-   رحّبت الصين الخميس، بتوقيع مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، داعية الطرفين إلى مواصلة تعاونهما خلال الجولة المقبلة من المفاوضات.اضافة اعلان


وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي إنّ "الصين ترحّب بهذا التطور وتأمل أن تلتزم كل الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، بجوهر الاتفاق وتفي بالتزاماتها بجدية"، وحضّ واشنطن وطهران على "إبداء مرونة متبادلة" في المرحلة المقبلة من المحادثات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

خبير: الحكومة ليس من مصلحتها رفع أسعار المحروقات

خاص بالوكيل توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

ارشيفية

عربي ودولي وكالة الطاقة الذرية ترحب باتفاق إيران والولايات المتحدة

تكية أم علي تطلق حملة للتوعية بأثر الفقر الغذائي على صحة الأطفال ونموهم

أخبار الشركات تكية أم علي تطلق حملة للتوعية بأثر الفقر الغذائي على صحة الأطفال ونموهم

صفوة الإسلامي يشارك في فعاليات معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026

أخبار الشركات صفوة الإسلامي يشارك في فعاليات معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026

وزير العدل الدكتور بسام التلهوني

أخبار محلية وزير العدل: نظام خبرة جديد أمام المحاكم يعزز الشفافية ويحقق العدالة

علما إيران والولايات المتحدة

عربي ودولي بكين "ترحب" بتوقيع مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط

متطوعو "إمكان الإسكان" ينفذون مبادرات تنموية في عجلون

أخبار الشركات متطوعو "إمكان الإسكان" ينفذون مبادرات تنموية في عجلون

ذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن



 
 






الأكثر مشاهدة

 