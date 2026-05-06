الأربعاء 2026-05-06 01:10 م

بكين تطالب بوقف "كامل" وفوري للحرب في الشرق الأوسط

ا
جانب من المحادثات
 
الأربعاء، 06-05-2026 11:37 ص

الوكيل الإخباري- دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأربعاء إلى وقف "كامل" لإطلاق النار في الشرق الأوسط، وحثّ الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز "في أسرع وقت ممكن"، وذلك خلال محادثات أجراها في بكين مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

اضافة اعلان


وبحسب بيان لمكتبه، قال وانغ يي "تعتبر الصين أنّه يجب التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار بدون تأخير، وترى أن استئناف الهجمات أمر غير مقبول مطلقا، وأن مواصلة التفاوض خطوة أساسية".


من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي أطلع نظيره الصيني على مستجدات المسار الدبلوماسي والجهود المبذولة لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أنه أكد أن طهران جادة في الدبلوماسية وجاهزة لمواجهة أي أعمال عدائية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

انطلاق قمة ثلاثية في الأردن لبحث تعزيز التعاون الإقليمي

أخبار محلية انطلاق قمة ثلاثية في الأردن لبحث تعزيز التعاون الإقليمي

تطور صامت داخل الجسم يفسّر داء السكري من النوع الثاني

طب وصحة تطور صامت داخل الجسم يفسّر داء السكري من النوع الثاني

إطلاق رحلات جوية مباشرة بين العقبة والرياض وأبو ظبي

أخبار محلية إطلاق رحلات جوية مباشرة بين العقبة والرياض وأبو ظبي

ي

أخبار محلية بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية واتحاد الجامعات العربية

بعد تبرئة والده... هذا أوّل تعليق من الفنان محمد شاكر

فن ومشاهير بعد تبرئة والده... هذا أوّل تعليق من الفنان محمد شاكر

قبل الفطور أم بعده؟.. ما التوقيت الصحي لتنظيف الأسنان؟

فن ومشاهير قبل الفطور أم بعده؟.. ما التوقيت الصحي لتنظيف الأسنان؟

ب

أخبار محلية وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ومستقر رغم التحديات

تطورات مقلقة .. إجلاء مصابين بفيروس هانتا من سفينة راسية

عربي ودولي تطورات مقلقة .. إجلاء مصابين بفيروس هانتا من سفينة راسية



 
 






الأكثر مشاهدة

 