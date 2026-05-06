بكين تطالب بوقف "كامل" وفوري للحرب في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأربعاء إلى وقف "كامل" لإطلاق النار في الشرق الأوسط، وحثّ الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز "في أسرع وقت ممكن"، وذلك خلال محادثات أجراها في بكين مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

اضافة اعلان



وبحسب بيان لمكتبه، قال وانغ يي "تعتبر الصين أنّه يجب التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار بدون تأخير، وترى أن استئناف الهجمات أمر غير مقبول مطلقا، وأن مواصلة التفاوض خطوة أساسية".