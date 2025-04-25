بكين تنفي.. وترامب يؤكد عقد اجتماع مع الصين لبحث القضايا التجارية

من جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، في وقت سابق، وجود أي مفاوضات جارية بين بكين وواشنطن بشأن التجارة أو الرسوم الجمركية، قائلا إن "كل هذه المعلومات غير صحيحة".
-
أخبار متعلقة
-
الكرملين: بوتين يريد تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
-
تحطم طائرة تجريبية أمريكية في قاعدة عسكرية
-
المبعوث الأميركي ويتكوف سيلتقي الإيرانيين السبت في عُمان
-
سوريا: الرد على قذائف أطلقها حزب الله تجاه نقاط للجيش
-
زيلينسكي: غارة روسية على كييف استخدمت صاروخا كوريا شماليا
-
ترامب: جهود التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تسير جيدا
-
بريطانيا سترفع القيود على الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا
-
كوريا الجنوبية.. اتهام الرئيس السابق مون جيه-إن بتلقّي الرشوة