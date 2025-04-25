بكين تنفي.. وترامب يؤكد عقد اجتماع مع الصين لبحث القضايا التجارية

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ممثلين عن الولايات المتحدة والصين عقدوا اليوم الخميس، اجتماعا تناول قضايا التجارة بين البلدين، وذلك رغم نفي بكين إجراء أي محادثات من هذا النوع.

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وقال ترامب، في تصريح أدلى به للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن وبكين تجريان مفاوضات تجارية: "لقد عقدوا اجتماعا هذا الصباح. لا يمكنني إخباركم من هم بالضبط – لا يهم من هم – ربما نكشف عن ذلك لاحقا، لكن نعم، كان هناك اجتماع هذا الصباح".