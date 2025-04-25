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بكين تنفي.. وترامب يؤكد عقد اجتماع مع الصين لبحث القضايا التجارية

ترامب
ترامب
 
الجمعة، 25-04-2025 12:25 ص

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ممثلين عن الولايات المتحدة والصين عقدوا اليوم الخميس، اجتماعا تناول قضايا التجارة بين البلدين، وذلك رغم نفي بكين إجراء أي محادثات من هذا النوع.

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وقال ترامب، في تصريح أدلى به للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن وبكين تجريان مفاوضات تجارية: "لقد عقدوا اجتماعا هذا الصباح. لا يمكنني إخباركم من هم بالضبط – لا يهم من هم – ربما نكشف عن ذلك لاحقا، لكن نعم، كان هناك اجتماع هذا الصباح".

 

وأضاف: "نحن نجري اجتماعات مع الصين".

من جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، في وقت سابق، وجود أي مفاوضات جارية بين بكين وواشنطن بشأن التجارة أو الرسوم الجمركية، قائلا إن "كل هذه المعلومات غير صحيحة".

 
gnews

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