الثلاثاء 2025-04-29 07:40 ص
 

بكين تنفي وجود أي مكالمة حديثة بين الرئيسين الصيني والأمريكي

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 07:29 ص

الوكيل الإخباري- أكدت الصين بشكل قاطع، في تكرار لنفيها، أنه لم تحدث أي مكالمات هاتفية في الآونة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وذكر ترامب في مقابلة حديثة مع مجلة "تايم"، أن الرئيس الصيني قد اتصل به، في حين أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون رد عند سؤاله عن هذا الادعاء قائلا: "على حد علمي، لم تحدث أي مكالمة هاتفية بين الرئيسين في الآونة الأخيرة".

وتابع قوه قائلا: "دعوني أوضح مرة أخرى أن الصين والولايات المتحدة لا تجريان أي مشاورات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية".

اضافة اعلان


هذا وأعلن ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبيل توجهه إلى إيطاليا لحضور جنازة البابا فرانسيس التي تمت في 26 أبريل، أنه أجرى عدة محادثات مع "شي"، دون الكشف عن موعد آخر اتصال بينهما.


وعندما سئل عن طبيعة اتصالاته مع الرئيس الصيني، أوضح ترامب أنه سيكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب. 

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق الاثنين المقبل

ا

عربي ودولي بكين تنفي وجود أي مكالمة حديثة بين الرئيسين الصيني والأمريكي

ت

عربي ودولي "وول ستريت جورنال": ترامب منح الصين هدية ثمينة

مظاهرات ضد نتنياهو في إسرائيل

فلسطين نتنياهو يلغي مشاركاته في احتفالات عامة بسبب "الخوف"

الأمن السوري

عربي ودولي الداخلية السورية تحذر من الإخلال بالأمن على خلفية التسجيل المسيء للرسول محمد

ا

الطقس عاجل تذبذب على درجات الحرارة وأجواء متباينة حتى نهاية الأسبوع الحالي

ارشيفية

عربي ودولي انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف

غزة

فلسطين مصابون في قصف استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط غزة



 
 





الأكثر مشاهدة