بكين تهاجم زعيم منطقة تايوان

وقال تشن بين هوا، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني: "بغض النظر عما يقوله أو يفعله لاي وسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان، فإنهم لن يستطيعوا تغيير حقيقة أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ولا يمكنهم تغيير الفشل الحتمي لما يسمى "استقلال تايوان".
وأضاف تشن أن "إعادة التوحيد الكامل للوطن الأم ستتحقق بالتأكيد".
وقال تشن إن تصريحات لاي كشفت عن موقفه المتشدد المؤيد لما يسمى "استقلال تايوان" وعقليته التصادمية، كاشفا عن حقيقته كمخرب للسلام وصانع للأزمات ومُحرض على الحرب.
وأضاف أن لاي، منذ توليه منصبه، تجاهل الرأي العام وسعى وراء أجندة انفصالية خطيرة، ربط بها أهالي تايوان ودفع الجزيرة نحو توترات عسكرية مرتفعة ومخاطر أمنية متصاعدة.
واتهم تشن لاي بالتملُّق للقوى الخارجية على حساب مصالح الشعب والشركات في تايوان، كما اتهمه بانتهاك الديمقراطية، مشيرا إلى أن لاي ليس لديه الحق أو المكانة الأخلاقية التي تسمح له بالتحدث عن الديمقراطية أو الحرية أو العدالة أو الوحدة.
