بكين توضح الهدف من الدوريات الجوية الروسية - الصينية المشتركة فوق بحر اليابان

الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياوغانغ، اليوم الأحد إن الدوريات الروسية الصينية المشتركة ليست موجهة ضد دول ثالثة ولا ترتبط بالوضع الدولي والإقليمي الحالي.



وأشار شياو غانغ إلى أن القوات الجوية الروسية نفذت بالشراكة مع القوات الجوية الصينية دوريات مشتركة في بحر اليابان وفي الجزء الغربي من المحيط الهادئ خلال الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر 2024.

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وقال شياو غانغ في بيان رسمي عبر منصة WeChat التابعة للوزارة: "تم اختبار قدرات القوات الجوية للبلدين في التدريبات والعمليات المشتركة بشكل فعال وجرى العمل على تعزيز إمكانياتهم".



وأوضح أن "الدوريات الجوية الاستراتيجية المشتركة بين روسيا والصين هي جزء روتيني من خطة التعاون السنوية، وليست موجهة ضد دول ثالثة ولا ترتبط بالوضع الدولي والإقليمي الحالي".



وأجرى الطيران الروسي والصيني دورية استراتيجية مشتركة مخططا لها في منطقة بحر اليابان، حسبما أفادت وزارة الدفاع الصينية الجمعة الماضي.



وفي السنوات الأخيرة عززت القوات المسلحة في روسيا والصين التعاون بشكل مستمر من خلال إجراء تدريبات ودوريات مشتركة.



وأشارت موسكو وبكين مرارا إلى أن تعاونهما العسكري يتوافق مع أحكام القانون الدولي وليس موجها ضد دول أخرى.