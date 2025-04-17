الخميس 2025-04-17 09:37 ص
 

بكين: رسوم واشنطن الجمركية على الصين تتحول إلى لعبة أرقام

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أرشيفية
 
الخميس، 17-04-2025 09:00 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير عادي على الصين أصبح لعبة أرقام ليس لها أهمية اقتصادية عملية.

وفي وقت سابق هددت السلطات الأمريكية، بفرض رسوم تجارية على الواردات من الصين بنسبة "تصل إلى 245%" ردا على إجراءات بكين الانتقامية في حرب التعريفات "المتبادلة". وبعد ذلك ظهرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن التعريفات الجمركية الصينية زادت بنسبة تصل إلى 245%.

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ونفى البيت الأبيض يوم أمس الأربعاء، الأنباء التي تفيد بأنه سيتم رفع جميع الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية إلى 245%، قائلا إن فئات معينة فقط من السلع ستخضع لرسوم تتجاوز 145%.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الصينية على موقعها الرسمي: "لقد اطلعنا على التقارير ذات الصلة. يجب سؤال الجانب الأمريكي بالذات، من أين جاء رقم 245%".


ونوه البيان بأن الصين كانت قد أكدت مرات عديدة أن "فرض الولايات المتحدة مؤخرا رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير عادي على الصين تحول إلى لعبة أرقام ليس لها أهمية اقتصادية عملية. وهذا لن يؤدي إلا إلى كشف المزيد من حيل الولايات المتحدة في استخدام الرسوم الجمركية كأداة وسلاح، فضلا عن الترهيب والإكراه".

 

RT

 
gnews

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