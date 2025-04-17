بكين: رسوم واشنطن الجمركية على الصين تتحول إلى لعبة أرقام

وفي وقت سابق هددت السلطات الأمريكية، بفرض رسوم تجارية على الواردات من الصين بنسبة "تصل إلى 245%" ردا على إجراءات بكين الانتقامية في حرب التعريفات "المتبادلة". وبعد ذلك ظهرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن التعريفات الجمركية الصينية زادت بنسبة تصل إلى 245%.
وجاء في بيان نشرته الخارجية الصينية على موقعها الرسمي: "لقد اطلعنا على التقارير ذات الصلة. يجب سؤال الجانب الأمريكي بالذات، من أين جاء رقم 245%".
ونوه البيان بأن الصين كانت قد أكدت مرات عديدة أن "فرض الولايات المتحدة مؤخرا رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير عادي على الصين تحول إلى لعبة أرقام ليس لها أهمية اقتصادية عملية. وهذا لن يؤدي إلا إلى كشف المزيد من حيل الولايات المتحدة في استخدام الرسوم الجمركية كأداة وسلاح، فضلا عن الترهيب والإكراه".
-
أخبار متعلقة
-
الشرطة الألمانية تقتل رجلًا هاجم سيارة بفأس
-
أمير قطر يصل إلى موسكو اليوم
-
الهند تصنع جيلا جديدا من السفن الحربية
-
تحذير كوري شمالي حاد ردا على المناورات الأمريكية-الكورية الجنوبية
-
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تلغي تمويل جامعة هارفارد
-
الأمم المتحدة: الحكومة الموزاية بالسودان تعمق تجزئة البلاد
-
مجلس الأمن يناقش الحالة في ليبيا
-
إعلام: ترامب يرفض عرضا من زيلينسكي لشراء صواريخ "باتريوت"