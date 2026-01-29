بكين: على موسكو وواشنطن العودة إلى معاهدة "ستارت"

وقال: "على روسيا والولايات المتحدة صاحبتي أكبر ترسانتين نوويتين أن تنفذا بضمير حي التزاماتهما في نزع السلاح النووي، وأن تعودا لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية وأن تناقشا الخطوات اللاحقة ذات الشأن".
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لم تتلق بعد ردا رسميا من واشنطن على مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إزاء تجديد معاهدة "ستارت" لمدة عام بعد انتهائها في 5 فبراير المقبل.
وأعلن الرئيس بوتين في 22 سبتمبر 2025 أن روسيا مستعدة بعد 5 فبراير 2026 لمواصلة الالتزام بالمعاهدة لمدة عام واحد وأشار إلى أن خطوات الالتزام بقيودها ستؤتي ثمارها إذا ردت الولايات المتحدة بالمثل.
