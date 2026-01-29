الخميس 2026-01-29 02:25 م

بكين: على موسكو وواشنطن العودة إلى معاهدة "ستارت"

ل
أرشيفية
 
الخميس، 29-01-2026 12:40 م

الوكيل الإخباري- شدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية جيانغ بين، على ضرورة عودة موسكو وواشنطن لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية ومناقشة الخطوات اللاحقة على هذا الصعيد.

وقال: "على روسيا والولايات المتحدة صاحبتي أكبر ترسانتين نوويتين أن تنفذا بضمير حي التزاماتهما في نزع السلاح النووي، وأن تعودا لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية وأن تناقشا الخطوات اللاحقة ذات الشأن".

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لم تتلق بعد ردا رسميا من واشنطن على مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إزاء تجديد معاهدة "ستارت" لمدة عام بعد انتهائها في 5 فبراير المقبل.

اضافة اعلان


وأعلن الرئيس بوتين في 22 سبتمبر 2025 أن روسيا مستعدة بعد 5 فبراير 2026 لمواصلة الالتزام بالمعاهدة لمدة عام واحد وأشار إلى أن خطوات الالتزام بقيودها ستؤتي ثمارها إذا ردت الولايات المتحدة بالمثل.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس مجلس الأعيان يهنئ الملك بعيد ميلاده

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان يهنئ الملك بعيد ميلاده

مطالب نيابية بتوضيح أسس توزيع طلبة الحادي عشر على الحقول الأكاديمية

شؤون برلمانية مطالب نيابية بتوضيح أسس توزيع طلبة الحادي عشر على الحقول الأكاديمية

ل

أخبار محلية نقابة تجار الألبسة تعلق على فرض ضريبة 16% على الطرود البريدية

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا

أخبار محلية استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا

ل

أسواق ومال الذهب يحقق رقما قياسيا.. الطلب العالمي يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق

الموز

طب وصحة الموز.. فاكهة لذيذة وفوائد صحية متعددة

ل

اقتصاد محلي إعادة طرح عطاء لشراء كميات من الشعير

ل

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يلتقي رئيس الجمهورية وقائد الجيش اللبناني



 






الأكثر مشاهدة