بكين: 30 قتيلا وإجلاء أكثر من 80 ألف شخص جراء الأمطار الغزيرة

الوكيل الإخباري- لقي ثلاثون شخصا مصرعهم وتم إجلاء أكثر من 80 ألف شخص من منازلهم في العاصمة الصينية بكين، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، حسبما أعلنت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء.

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وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إنّ "أحدث موجة من العواصف الرعدية الشديدة أسفرت حتى منتصف الليلة الماضية عن مقتل 30 شخصا في بكين".