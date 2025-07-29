بكين: 30 قتيلا وإجلاء أكثر من 80 ألف شخص جراء الأمطار الغزيرة

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إنّ "أحدث موجة من العواصف الرعدية الشديدة أسفرت حتى منتصف الليلة الماضية عن مقتل 30 شخصا في بكين".
بينما قالت صحيفة بيجينغ ديلي الرسمية على حسابها في موقع ويتشات إنّه "حتى الآن تم إجلاء ما مجموعه 80332 شخصا" في العاصمة.
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