بلاغ خاطئ يستنفر إسرائيل .. ومقاتلتان تعترضان طائرة مدنية فوق المتوسط

وقالت شركة الخطوط الجوية البولندية "لوت" إن الرحلة، التي كانت تشغلها شركة "إلكترا إيرويز" البلغارية، كانت متجهة من وارسو إلى تل أبيب، عندما "أبلغ الطاقم عن حالة طارئة".
وقال المتحدث باسم الشركة، كشريشتوف موتشولسكي، لـ"فرانس برس": "أُلغي هذا البلاغ خلال الاتصالات اللاحقة مع مراقبة الحركة الجوية".
كما قالت وزارة الدفاع البلغارية إن مقاتلة بلغارية من طراز "ميغ-29" أقلعت لاعتراض طائرة "إيرباص A320" ومرافقتها أثناء عبورها المجال الجوي البلغاري، بعدما بثت رمزًا يشير إلى احتمال وجود "تدخل غير قانوني" على متنها، في إشارة إلى محاولة اختطاف ثبت لاحقًا عدم صحتها، قبل أن يتم تحويل مسارها.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "تم إرسال مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي باتجاه طائرة مدنية فوق البحر المتوسط، عقب بلاغ عن فقدان الاتصال بالطائرة".
وأضاف أن الحادث انتهى، وأُعيد الاتصال بالطائرة، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد أي قلق من حادث أمني".
وقال المتحدث باسم مطار شوبان في وارسو: "لا حاجة لأي إجراء من جانبنا. نحن نتابع الوضع، ولا شيء يشير إلى أي تدخل خارجي".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يلجأ للكونغرس بعد "ضربة المحكمة"
-
إسرائيل تعلن اعتقال مواطن أمريكي بشبهة التجسس لصالح إيران
-
بعد الحرب مع إيران .. إسرائيل تعلن تحديثات على منظومة "القبة الحديدية"
-
نتنياهو: لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان
-
القضاء الأميركي يحبط مساعي ترامب بشأن "الجنسية بالولادة"
-
القضاء العراقي: استرداد 19 مليار دينار عراقي في قضية فساد
-
الاتحاد الأوروبي يبدأ الأربعاء تطبيق اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة
-
ستارمر يعلن تخصيص 300 مليار جنيه للنفقات الدفاعية