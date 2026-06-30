بلاغ خاطئ يستنفر إسرائيل .. ومقاتلتان تعترضان طائرة مدنية فوق المتوسط

09:07 م

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي إرسال مقاتلتين باتجاه طائرة مدنية فوق البحر المتوسط، الثلاثاء، بينما أكد مسؤولون أوروبيون أن الطيار أرسل، بالخطأ، رمزًا يشير إلى تعرض الطائرة للاختطاف. اضافة اعلان





وقالت شركة الخطوط الجوية البولندية "لوت" إن الرحلة، التي كانت تشغلها شركة "إلكترا إيرويز" البلغارية، كانت متجهة من وارسو إلى تل أبيب، عندما "أبلغ الطاقم عن حالة طارئة".



وقال المتحدث باسم الشركة، كشريشتوف موتشولسكي، لـ"فرانس برس": "أُلغي هذا البلاغ خلال الاتصالات اللاحقة مع مراقبة الحركة الجوية".



كما قالت وزارة الدفاع البلغارية إن مقاتلة بلغارية من طراز "ميغ-29" أقلعت لاعتراض طائرة "إيرباص A320" ومرافقتها أثناء عبورها المجال الجوي البلغاري، بعدما بثت رمزًا يشير إلى احتمال وجود "تدخل غير قانوني" على متنها، في إشارة إلى محاولة اختطاف ثبت لاحقًا عدم صحتها، قبل أن يتم تحويل مسارها.



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "تم إرسال مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي باتجاه طائرة مدنية فوق البحر المتوسط، عقب بلاغ عن فقدان الاتصال بالطائرة".



وأضاف أن الحادث انتهى، وأُعيد الاتصال بالطائرة، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد أي قلق من حادث أمني".



وقال المتحدث باسم مطار شوبان في وارسو: "لا حاجة لأي إجراء من جانبنا. نحن نتابع الوضع، ولا شيء يشير إلى أي تدخل خارجي".





