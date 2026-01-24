بلجيكا تحظر توقف وعبور معدات عسكرية إلى إسرائيل

الوكيل الإخباري- أعلنت المتحدثة باسم الخارجية البلجيكية أودري جاكي، صدور مرسوم ملكي يحظر توقف وعبور طائرات تنقل معدات عسكرية إلى "إسرائيل"، التزاما بالقانون الدولي.

