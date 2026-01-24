الأحد 2026-01-25 01:09 ص

بلجيكا تحظر توقف وعبور معدات عسكرية إلى إسرائيل

علم بلجيكا
بلجيكا
 
السبت، 24-01-2026 10:48 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت المتحدثة باسم الخارجية البلجيكية أودري جاكي، صدور مرسوم ملكي يحظر توقف وعبور طائرات تنقل معدات عسكرية إلى "إسرائيل"، التزاما بالقانون الدولي.

وأضافت جاكي في تصريحات اليوم السبت، إن بلادها حظرت تصدير ونقل الأسلحة إلى "إسرائيل"، مشيرة إلى أن بلادها "تفعل كل ما في وسعها لتجنب المساهمة في تفاقم الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة".

 
 


