بلجيكا تحظر توقف وعبور معدات عسكرية إلى إسرائيل

وأضافت جاكي في تصريحات اليوم السبت، إن بلادها حظرت تصدير ونقل الأسلحة إلى "إسرائيل"، مشيرة إلى أن بلادها "تفعل كل ما في وسعها لتجنب المساهمة في تفاقم الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة".
