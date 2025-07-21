الإثنين 2025-07-21 08:26 م
 

بلجيكا تستجوب جنديين إسرائيليين للاشتباه بارتكابهما جرائم في غزة

بلجيكا تستجوب جنديين إسرائيليين للاشتباه بارتكابهما جرائم في غزة
بلجيكا تستجوب جنديين إسرائيليين للاشتباه بارتكابهما جرائم في غزة
 
الإثنين، 21-07-2025 07:47 م
الوكيل الإخباري-   استجوبت الشرطة البلجيكية عنصرين من الجيش الإسرائيلي كانا يحضران مهرجانًا موسيقيًا في بلجيكا، بشأن ادعاءات بارتكابهما انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في غزة.اضافة اعلان


وجاء ذلك في بيان لمكتب المدعي العام الاتحادي في بروكسل، اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لوكالة "أسوشيتد برس" إن مواطنًا إسرائيليًا وجنديًا إسرائيليًا كانا في إجازة في بلجيكا، "وتم اقتيادهما أمس للتحقيق معهما، ثم تم إطلاق سراحهما بعد فترة وجيزة".

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية "تعامَلت مع هذه القضية وهي على اتصال مع الاثنين".

ولم يتضح على الفور سبب إشارة وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى مدني واحد وجندي واحد، بينما تحدث الادعاء البلجيكي عن عنصرين من الجيش الإسرائيلي.

كما لم يتضح على الفور مكان وجود الشخصين اللذين تم استجوابهما. وقد أشادت "مؤسسة هند رجب" الحقوقية، ومقرها بلجيكا، والتي أطلقت حملة من أجل اعتقال عناصر القوات الإسرائيلية التي تتهمها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالقضية باعتبارها "نقطة تحوّل في السعي العالمي للمساءلة".

وتمت تسمية المؤسسة الحقوقية باسم طفلة فلسطينية قُتلت في بداية الحرب بنيران إسرائيلية أثناء فرارها مع عائلتها من مدينة غزة.

يُشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال في نوفمبر الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على صلة بالحرب في غزة.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

مناسبات زينة عيسى شديفات.. مبارك التخرج

متطوعون في الحملة الأردنية يعملون في مخبز داخل قطاع غزة

أخبار محلية استمرار عمل المخابز الأردنية شمال وجنوب قطاع غزة

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزيرة التنمية والسفير الإسباني يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية

ل

عربي ودولي وزيرا الدفاع الروسي والإيراني يجريان محادثات في موسكو

ا

أخبار محلية حفر 36 بئرا لتجميع مياه الأمطار في المفرق

بلجيكا تستجوب جنديين إسرائيليين للاشتباه بارتكابهما جرائم في غزة

عربي ودولي بلجيكا تستجوب جنديين إسرائيليين للاشتباه بارتكابهما جرائم في غزة

ا

طب وصحة ثورة في زراعة الأعضاء.. إعادة تشغيل قلب متبرع به خارج جسم الإنسان!

النائب الأسبق الدكتور عبد الرزاق طبيشات

شؤون برلمانية الصفدي ينعى النائب الأسبق الدكتور عبد الرزاق طبيشات



 
 





الأكثر مشاهدة