بلجيكا .. قتلى وجرحى في حادث مروع بين قطار وحافلة مدرسية

الوكيل الإخباري- أسفر حادث مأساوي بعد اصطدام قطار بحافلة مدرسية صغيرة، اليوم، في بلدة بوخينهاوت، بإقليم فلاندر الشرقية شمال بروكسل، عن سقوط قتلى، وفق ما أكدته السلطات .





ووقعت الحادثة نحو الساعة 8:15 صباحاً بالتوقيت البلجيكي، عند شارع "ستاتيونزسترات"، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن إشارات المرور كانت حمراء والحواجز الحديدية مُسدلة في اللحظة التي دخلت فيها الحافلة الصغيرة إلى مسار القطار. وحسب شركة "إنفرابيل" المشغلة للبنية التحتية للسكك الحديدية، حاول سائق القطار الكبح الطارئ، لكنه لم يتمكن من تفادي الاصطدام، مما أدى إلى انزلاق الحافلة جانباً بفعل قوة الصدمة.



وأكدت المصادر أن الحافلة كانت تقل 7 أطفال، فيما لا تزال هويات الضحايا وأعدادهم الدقيقة غير معلنة رسمياً حتى الآن. ونُقلت أنباء عن إصابة أشخاص بجروح خطيرة، حيث اضطرت فرق الإنعاش إلى التدخل الفوري لإنقاذ حياة أحدهم على الأقل.



وعلى الفور، هرعت إلى مكان الحادث فرق الطوارئ المكثفة، شاملة سيارات الإسعاف والفرق الطبية المتخصصة ووحدات الإطفاء، في حين وصف المسؤولون الحادث بأنه "ذو خطورة استثنائية".

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الأسباب الدقيقة التي دفعت السائق إلى عبور الخطوط رغم وضوح الإشارات وانخفاض الحواجز.



أما على متن القطار، فقد تم إخلاء نحو 100 راكب بأمان، دون تسجيل إصابات بينهم، رغم أن بعضهم عانى من نوبات هلع، وتلقى أحد المسافرين العناية الطبية إثر صدمة نفسية.



وعبّر وزير الأمن الداخلي البلجيكي عن حزنه العميق عبر منصة "إكس"، قائلاً: "ببالغ الأسى تلقيت نبأ هذا الحادث المأساوي في بوخينهاوت. أفكاري مع الضحايا وذويهم، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين والقوة لأهاليهم في هذه المحنة".



وتتواصل الجهات المختصة عملياتها لتوضيح ملابسات الحادث، في وقت تُعدّ فيه حوادث التقاطعات السككية من أخطر أنواع الحوادث المرورية، خاصة عندما تتورط فيها مركبات نقل التلاميذ.







