بلدية برشلونة تعلن قطع العلاقات المؤسساتية مع إسرائيل بسبب العدوان على غزة

وقال مجلس مدينة برشلونة الإسبانية في بيان رسمي، اليوم الجمعة إنه أوقف اتفاقية الصداقة بين بلدية برشلونة وبلدية مدينة تل أبيب وذلك حتى يتم استعادة احترام القانون الدولي" و"الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يؤكد أنه تفاجأ بأنباء الضربات الروسية على أوكرانيا
-
مجلس الأمن يقرر تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام
-
الإماراتية شيخة النويس تتولى منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة
-
ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في نيجيريا إلى 115 قتيلا
-
الجيش العراقي يعلن مقتل 6 من عصابة داعش شمالي البلاد
-
البرلمان العربي يدين مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية
-
قتلى وعالقون بانهيار صخري في منجم بإندونيسيا
-
الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين بسبب خفض الميزانية