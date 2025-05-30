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بلدية برشلونة تعلن قطع العلاقات المؤسساتية مع إسرائيل بسبب العدوان على غزة

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أرشيفية
 
الجمعة، 30-05-2025 11:54 م

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية برشلونة، قطع العلاقات المؤسساتية مع الحكومة الإسرائيلية وإنهاء اتفاق التوأمة مع مدينة تل أبيب بسبب الحرب على قطاع غزة بحسب وسائل اعلام اسبانية .

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وقال مجلس مدينة برشلونة الإسبانية في بيان رسمي، اليوم الجمعة إنه أوقف اتفاقية الصداقة بين بلدية برشلونة وبلدية مدينة تل أبيب وذلك حتى يتم استعادة احترام القانون الدولي" و"الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".


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