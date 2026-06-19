الجمعة 2026-06-19 11:31 ص

بلومبرغ: أبوظبي تبلغ المشترين بتحميل النفط من داخل مضيق هرمز

سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الجمعة، 19-06-2026 08:45 ص

الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة بلومبرغ عن إشعار تم توجيهه لعملاء شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، المملوكة للدولة في الإمارات، أن الشركة أبلغت عملاءها باستئناف تحميل نفطها الخام من موانئها بجزيرتي داس وزركوه في الخليج.

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وقال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، إنه أصدر الإذن بالموافقة على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.

 
 


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