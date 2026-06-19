بلومبرغ: أبوظبي تبلغ المشترين بتحميل النفط من داخل مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة بلومبرغ عن إشعار تم توجيهه لعملاء شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، المملوكة للدولة في الإمارات، أن الشركة أبلغت عملاءها باستئناف تحميل نفطها الخام من موانئها بجزيرتي داس وزركوه في الخليج.

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