السبت 2026-03-07 02:40 ص

بلومبرغ: السعودية تكثّف اتصالاتها مع إيران لاحتواء الصراع

ت
أرشيفية
 
السبت، 07-03-2026 12:34 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مسؤولين أوروبيين، أن سلطات المملكة العربية السعودية كثفت اتصالاتها المباشرة مع إيران في محاولة لاحتواء الصراع الحالي في الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة: "كثفت العربية السعودية التواصل المباشر مع إيران في محاولة لوقف الحرب الدائرة في الشرق الأوسط التي تزرع الفوضى وتضغط على الأسواق العالمية".

وجرت الإشارة إلى أن المسؤولين السعوديين في الأيام الأخيرة كانوا "أكثر إصرارا" في استخدام القنوات الدبلوماسية مع إيران لخفض التصعيد.

اضافة اعلان


ونوهت الوكالة بأن العديد من الدول الأوروبية والشرق أوسطية تدعم المبادرة السعودية.


في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين، وأودى بحياة عشرات القادة الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.


وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها منشآت عسكرية أمريكية في العديد من دول الشرق الأوسط.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ف

عربي ودولي عاجل إعلام إيراني: غارات أمريكية إسرائيلية تشعل سماء طهران

ب

عربي ودولي صاروخ إيراني يحمل رأسا متشظيا يستهدف إسرائيل

ب

عربي ودولي إعلام عبري: رصد إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل

ز

عربي ودولي الطيران المدني القطري يعلن استئنافا جزئيا لحركة الملاحة الجوية

ز

عربي ودولي بصواريخ من الجيل الجديد.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة الـ 23 من عملية "الوعد الصادق 4"

ت

عربي ودولي بلومبرغ: السعودية تكثّف اتصالاتها مع إيران لاحتواء الصراع

ت

عربي ودولي قطر بشأن الاعتداءات الإيرانية: نحتفظ بحقنا الكامل في الرد

ن

أخبار محلية الأمن العام: سقوط جسم متفجر في إربد ولا إصابات - فيديو



 






الأكثر مشاهدة