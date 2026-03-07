بلومبرغ: السعودية تكثّف اتصالاتها مع إيران لاحتواء الصراع

وقالت الوكالة: "كثفت العربية السعودية التواصل المباشر مع إيران في محاولة لوقف الحرب الدائرة في الشرق الأوسط التي تزرع الفوضى وتضغط على الأسواق العالمية".
وجرت الإشارة إلى أن المسؤولين السعوديين في الأيام الأخيرة كانوا "أكثر إصرارا" في استخدام القنوات الدبلوماسية مع إيران لخفض التصعيد.
ونوهت الوكالة بأن العديد من الدول الأوروبية والشرق أوسطية تدعم المبادرة السعودية.
في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين، وأودى بحياة عشرات القادة الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.
وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها منشآت عسكرية أمريكية في العديد من دول الشرق الأوسط.
