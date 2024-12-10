بلومبرغ: الصين تحد من توريدات مكونات الطائرات المسيرة للولايات المتحدة وأوروبا

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها بأن الصين تحد من توريدات المكونات للطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وأشارت المصادر إلى احتمال توسيع القيود على توريدات تلك المكونات في العام المقبل.



وأوضحت أنه ليس من المستبعد اتخاذ إجراءات جديدة، بما فيها مطالبة الشركات الصينية بإبلاغ الحكومة بخططها لتصدير المكونات للطائرات المسيرة.

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وكانت الصين قد فرضت قيودا على توريدات المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الولايات المتحدة وتشديد الرقابة على توريداتها.