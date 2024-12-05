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"بلومبرغ": "الناتو" بدأ يدرك ضرورة المفاوضات مع روسيا

ا
أرشيفية
الخميس، 05-12-2024 12:06 م

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر دبلوماسية أن دول "الناتو" بدأت تدرك ضرورة التفاوض مع روسيا وإنهاء نزاع أوكرانيا.

وأضافت أن هذا التحول سببه إدراك أن "الوضع في أوكرانيا غير مستقر، وصار يحتّم بدء التفاوض مع روسيا في القريب".

وأشار الوكالة إلى أن الدول الأوروبية بدأت بحث هذه القضية لتثبت للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فائدتها في حال بدء هذه المفاوضات.

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وأعلن ترامب خلال حملته الانتخابية أكثر من مرة أنه يعتزم وضع حد لنزاع أوكرانيا خلال 24 ساعة.


من جهته اعترف زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي أكثر من مرة بخطر توقف الدعم الأمريكي لكييف بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

 

RT

 
gnews

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