"بلومبرغ": "الناتو" بدأ يدرك ضرورة المفاوضات مع روسيا

وأضافت أن هذا التحول سببه إدراك أن "الوضع في أوكرانيا غير مستقر، وصار يحتّم بدء التفاوض مع روسيا في القريب".
وأشار الوكالة إلى أن الدول الأوروبية بدأت بحث هذه القضية لتثبت للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فائدتها في حال بدء هذه المفاوضات.
وأعلن ترامب خلال حملته الانتخابية أكثر من مرة أنه يعتزم وضع حد لنزاع أوكرانيا خلال 24 ساعة.
من جهته اعترف زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي أكثر من مرة بخطر توقف الدعم الأمريكي لكييف بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
-
أخبار متعلقة
-
"يونهاب": قائد القوات البرية في كوريا الجنوبية يعلن استعداده للاستقالة
-
التنظيمات المسلحة تستهدف الأحياء السكنية في حماة بقذائف الهاون والمسيّرات
-
تعليق الدراسة بسبب انقطاع الكهرباء في كوبا
-
الجيش السوري ينفذ كميناً محكماً بـ "العصائب الحمر"
-
وسائل إعلام فرنسية: ميشيل بارنييه سيقدم استقالة حكومته الخميس
-
استقالة وزير دفاع كوريا الجنوبية والمعارضة تتحرك لعزل الرئيس
-
وفد أوكراني يلتقي مستشار ترامب المستقبلي
-
شولتس يؤكد مجددا عدم السماح لكييف بمهاجمة عمق روسيا