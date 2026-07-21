بلومبرغ: بريطانيا تسمح باستخدام قواعدها في ضربات أميركية ضد إيران

وأشارت الوكالة إلى أن القرار يتيح للولايات المتحدة استخدام القواعد البريطانية في إطار هذه العمليات.
ورجّح مسؤولون أميركيون، أن يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة ما إذا كان سيوسع العمليات العسكرية ضد إيران ويعود إلى القتال على نطاق واسع، وفقا لشبكة فوكس نيوز الأميركية، في الوقت ذاته قالوا إنه "لم يُتخذ أي قرار نهائي حتى الآن".
وأضاف المسؤولون أنه في حال أمر ترامب باستئناف العمليات العسكرية على نطاق واسع، فإن الحملة ستكون "أكثر كثافة وشمولا" من الغارات الجوية الأميركية التي استمرت 10 ليال متتالية، وبدأت في 7 تموز، واستهدفت المواقع العسكرية الإيرانية المرتبطة بالعمليات في محيط مضيق هرمز.
وأكد أحد المسؤولين أن القوات الأميركية تجنبت إلى حد كبير تنفيذ ضربات بالقرب من طهران أو استهداف المنشآت النووية الإيرانية، مضيفًا: "قد يتغير ذلك إذا تقرر استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق".
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