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بلومبرغ: بريطانيا تسمح باستخدام قواعدها في ضربات أميركية ضد إيران

رئيس الحكومة البريطانية الجديد آندي بورنم
رئيس الحكومة البريطانية الجديد آندي بورنم
 
الثلاثاء، 21-07-2026 10:26 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة رويترز نقلا بلومبرغ، الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنهام وافق على استخدام القواعد العسكرية البريطانية من قبل الولايات المتحدة لتنفيذ ما وصفته الحكومة البريطانية بـ"الضربات الدفاعية" ضد إيران.اضافة اعلان


وأشارت الوكالة إلى أن القرار يتيح للولايات المتحدة استخدام القواعد البريطانية في إطار هذه العمليات.

ورجّح مسؤولون أميركيون، أن يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة ما إذا كان سيوسع العمليات العسكرية ضد إيران ويعود إلى القتال على نطاق واسع، وفقا لشبكة فوكس نيوز الأميركية، في الوقت ذاته قالوا إنه "لم يُتخذ أي قرار نهائي حتى الآن".

وأضاف المسؤولون أنه في حال أمر ترامب باستئناف العمليات العسكرية على نطاق واسع، فإن الحملة ستكون "أكثر كثافة وشمولا" من الغارات الجوية الأميركية التي استمرت 10 ليال متتالية، وبدأت في 7 تموز، واستهدفت المواقع العسكرية الإيرانية المرتبطة بالعمليات في محيط مضيق هرمز.

وأكد أحد المسؤولين أن القوات الأميركية تجنبت إلى حد كبير تنفيذ ضربات بالقرب من طهران أو استهداف المنشآت النووية الإيرانية، مضيفًا: "قد يتغير ذلك إذا تقرر استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق".
 
 


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