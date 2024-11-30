 
السبت 2024-11-30 09:31 ص
 

"بلومبرغ": ترودو يصل إلى فلوريدا لمقابلة ترامب

ا
أرشيفية
السبت، 30-11-2024 08:38 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة بلومبرغ بأن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وصل إلى ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ووفقا لمعلومات الوكالة، طار ترودو مساء أمس الجمعة إلى بالم بيتش، حيث يقع مقر إقامة ترامب.

اضافة اعلان

 

وتوقعت الوكالة أن يجري رئيس الوزراء الكندي محادثات مع الرئيس المنتخب في وقت لاحق.

 

في 25 نوفمبر، أعلن ترامب أنه سيقوم في أول يوم من توليه الرئاسة في 20 يناير 2025، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع البضائع القادمة من كندا والمكسيك وذلك على خلفية الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.


ويشار إلى أن الولايات المتحدة ترتبط مع كندا والمكسيك، باتفاقية ثلاثية (USMCA)، والتي تتضمن إنشاء منطقة تجارة حرة بين هذه الدول.


ووعدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم ترامب بفرض رسوم جمركية انتقامية. وبعد إعلان ترامب المذكور أعلاه، اتصل به ترودو بالهاتف لمناقشة عواقب هذه القيود التجارية.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة لن تتوقعه.. طعام شائع يساهم في خفض الكوليسترول والسكري

ا

عربي ودولي الهند تخطط لإرسال مهمة لاستكشاف كوكب الزهرة

من آثار الهجوم على قناة في شمال كوسوفو

عربي ودولي كوسوفو تتهم عصابات صربية بالهجوم على شبكات مياه الشرب

..

أخبار محلية 45-15 قرشا كيلو البندورة في السوق المركزي

مي عز الدين

فن ومشاهير بعد وفاة والدتها.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

أرشيفية لمروحية روسية فوق سماء سوريا

عربي ودولي سوريا تتلقى "وعدا" بمساعدات عسكرية روسية إضافية

ا

عربي ودولي "بلومبرغ": ترودو يصل إلى فلوريدا لمقابلة ترامب

أرشيفية

فلسطين الأمم المتحدة: الأعمال العدائية لا تزال تعرض الفلسطينيين لخطر كبير في غزة



 




الأكثر مشاهدة