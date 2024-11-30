"بلومبرغ": ترودو يصل إلى فلوريدا لمقابلة ترامب

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة بلومبرغ بأن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وصل إلى ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.



ووفقا لمعلومات الوكالة، طار ترودو مساء أمس الجمعة إلى بالم بيتش، حيث يقع مقر إقامة ترامب.

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وتوقعت الوكالة أن يجري رئيس الوزراء الكندي محادثات مع الرئيس المنتخب في وقت لاحق.

في 25 نوفمبر، أعلن ترامب أنه سيقوم في أول يوم من توليه الرئاسة في 20 يناير 2025، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع البضائع القادمة من كندا والمكسيك وذلك على خلفية الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.



ويشار إلى أن الولايات المتحدة ترتبط مع كندا والمكسيك، باتفاقية ثلاثية (USMCA)، والتي تتضمن إنشاء منطقة تجارة حرة بين هذه الدول.



ووعدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم ترامب بفرض رسوم جمركية انتقامية. وبعد إعلان ترامب المذكور أعلاه، اتصل به ترودو بالهاتف لمناقشة عواقب هذه القيود التجارية.