"بلومبرغ": ترودو يصل إلى فلوريدا لمقابلة ترامب

ووفقا لمعلومات الوكالة، طار ترودو مساء أمس الجمعة إلى بالم بيتش، حيث يقع مقر إقامة ترامب.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة ترتبط مع كندا والمكسيك، باتفاقية ثلاثية (USMCA)، والتي تتضمن إنشاء منطقة تجارة حرة بين هذه الدول.
ووعدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم ترامب بفرض رسوم جمركية انتقامية. وبعد إعلان ترامب المذكور أعلاه، اتصل به ترودو بالهاتف لمناقشة عواقب هذه القيود التجارية.
-
أخبار متعلقة
-
الهند تخطط لإرسال مهمة لاستكشاف كوكب الزهرة
-
كوسوفو تتهم عصابات صربية بالهجوم على شبكات مياه الشرب
-
سوريا تتلقى "وعدا" بمساعدات عسكرية روسية إضافية
-
العمليات المشتركة العراقية: حدودنا مع سوريا مؤمنة ومحصنة بالكامل
-
هولندا تبحث عن "خيارات" لمنع اعتقال نتنياهو
-
بيان من البنتاغون بشأن تطبيق إجراءات اتفاق لبنان
-
إصابة شخصين بإطلاق نار في مركز للتسوق بولاية أركنساس الأمريكية
-
مسؤول روسي يتوقع التوقيت المحتمل لبدء المفاوضات بشأن أوكرانيا