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"بلومبرغ": ماكرون صافح لافروف خلال قمة العشرين

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أرشيفية
الثلاثاء، 19-11-2024 02:29 م

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة بلومبرغ أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صافح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.

وذكرت الوكالة أن "ماكرون التقى وزير الخارجية الروسي لافروف وصافحه خلال قمة مجموعة العشرين المقامة بالبرازيل".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن ممثلي الدول الغربية، بعد فشلهم في خلق ضجة و"سيرك" حول تنظيم صورة مشتركة في القمة في ريو دي جانيرو، اختاروا عدم الظهور فيها.

وأفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن حاضرا في الصورة الجماعية لزعماء مجموعة العشرين بسبب مشاكل لوجستية، وليس لأنه أراد تجنب لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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وانعقدت قمة قادة مجموعة العشرين يومي 18 و19 نوفمبر في ريو دي جانيرو، حيث ترأس وزير الخارجية الوفد الروسي في القمة نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يذكر أن الاجتماع السابق لقادة مجموعة العشرين المنعقد في نيودلهي في سبتمبر 2023، شهد كذلك ترؤس لافروف الوفد المشارك في القمة. 

 

RT

 
gnews

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