بلومبرغ: مضيق هرمز لا يزال مغلقا فعليا ولا عبور للسفن فيه

الوكيل الإخباري- قال موقع بلومبرغ إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا فعليا ولم تسجل أي حركة عبور للسفن دخولا أو خروجا منذ يوم الثلاثاء.

وفي اليوم الـ70 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أفادت وكالة فارس بوقوع اشتباكات متفرقة منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز.



من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان.