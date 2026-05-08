بلومبرغ: مضيق هرمز لا يزال مغلقا فعليا ولا عبور للسفن فيه

الجمعة، 08-05-2026 06:52 م

الوكيل الإخباري- قال موقع بلومبرغ إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا فعليا ولم تسجل أي حركة عبور للسفن دخولا أو خروجا منذ يوم الثلاثاء.

وفي اليوم الـ70 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أفادت وكالة فارس بوقوع اشتباكات متفرقة منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز.


من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان.


وأشارت إلى قواتها أطلقت ذخائر دقيقة في استهداف الناقلتين ما حال دون دخولهما إلى إيران، مؤكدة ارتفاع عدد الناقلات المعطلة منذ 6 مايو الجاري إلى 3.

 
 


