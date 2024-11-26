بلومبيرغ: إسرائيل وحزب الله اقتربا من توقيع اتفاق

من المرجح أن يوافق مجلس الوزراء الأمني على اتفاق وقف إطلاق النار.
وبينت ان الولايات المتحدة ستساعد في الإشراف على تطبيق وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما.
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