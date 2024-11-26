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بلومبيرغ: إسرائيل وحزب الله اقتربا من توقيع اتفاق

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 26-11-2024 02:41 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين إسرائيليين ان إسرائيل وحزب الله اقتربا من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

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من المرجح أن يوافق مجلس الوزراء الأمني على اتفاق وقف إطلاق النار.


وبينت ان الولايات المتحدة ستساعد في الإشراف على تطبيق وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما.

 
gnews

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