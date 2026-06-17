بلومبيرغ: الخزانة الأمريكية ستصدر إعفاءات النفط الإيراني فور التوقيع

وبحسب المصدر، فإن التفاصيل الفنية للاتفاق لا تزال قيد الإعداد، ما يشير إلى إمكانية إدخال تعديلات على الصيغة النهائية قبل التوقيع الرسمي.
وأضاف أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر إعفاءات تتعلق بقطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين فور توقيع الاتفاق، في خطوة من شأنها تخفيف بعض القيود الاقتصادية المفروضة على طهران.
وأكد المصدر أن إيران لن تتمكن من جني فوائد الاتفاق ما لم تلتزم بتنفيذ تعهداتها الواردة فيه.
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