الأربعاء 2026-06-17 12:29 م

بلومبيرغ: الخزانة الأمريكية ستصدر إعفاءات النفط الإيراني فور التوقيع

كشفت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الولايات المتحدة بدأت إطلاع الدول الحليفة المشاركة في قمة الدول السبع المنعقدة في فرنسا على مضمون التفاهم الجاري مع إيران. وبحسب المصدر، فإن التفاصيل الفني
تعبيرية
 
الأربعاء، 17-06-2026 12:20 م
الوكيل الإخباري-   كشفت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الولايات المتحدة بدأت إطلاع الدول الحليفة المشاركة في قمة الدول السبع المنعقدة في فرنسا على مضمون التفاهم الجاري مع إيران.اضافة اعلان


وبحسب المصدر، فإن التفاصيل الفنية للاتفاق لا تزال قيد الإعداد، ما يشير إلى إمكانية إدخال تعديلات على الصيغة النهائية قبل التوقيع الرسمي.

وأضاف أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر إعفاءات تتعلق بقطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين فور توقيع الاتفاق، في خطوة من شأنها تخفيف بعض القيود الاقتصادية المفروضة على طهران.

وأكد المصدر أن إيران لن تتمكن من جني فوائد الاتفاق ما لم تلتزم بتنفيذ تعهداتها الواردة فيه.
 
 


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