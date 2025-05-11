"بلومبيرغ" : ترامب يهمّش مجلس الأمن القومي

الوكيل الإخباري- اعتبرت وكالة "بلومبيرغ" أن الرئيس دونالد ترامب يهمّش مجلس الأمن القومي حيث قلص عدد موظفيه ونفوذه، ومنح وزير الخارجية ماركو روبيو مزيدا من الصلاحيات على حسابه.



وأضافت الوكالة: "همّش ترامب مجلس الأمن القومي، وهو هيئة لطالما كان قائدها وكبار موظفيها أصواتًا بارزة في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية".

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ويشير حلفاء ترامب إلى أن مجلس الأمن القومي "كان يستحق تقليص حجمه منذ فترة طويلة" لأنه في عهد الرؤساء السابقين تم الاعتماد عليه بشكل كبير في تشكيل السياسة.



وفي وقت سابق، أعلن ترامب إقالة مستشار الأمن القومي مايك والتز، الشخصية الرئيسية في فضيحة تسريب معلومات سرية عبر تطبيق سيغنال.



لاحقًا، أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيرشّح والتز لمنصب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وستُسند مهام مستشار الأمن القومي مؤقتًا إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي سيحتفظ بمنصبه في وزارة الخارجية.



وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير سابق أن قرار الرئيس دونالد ترامب بإقالة مستشاره للأمن القومي مايك والتز كان نتيجة لتراكم زلاته وعثراته ما سبب الإحباط لدى رئيس البلاد تجاهه.