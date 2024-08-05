بلينكن أبلغ نظراءه في مجموعة السبع بموعد الهجوم الإيراني

وذكر التقرير نقلا عن مصادر لم يسمها أن "بلينكن أبلغ نظراءه في مجموعة السبع أن هجوم إيران وحزب الله على إسرائيل قد يبدأ اليوم الاثنين".
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل متأهبة استعدادا لسيناريوهات الرد من إيران و"حزب الله"
-
إيطاليا تجدد دعوتها لرعاياها بمغادرة لبنان
-
إعلام عبري: تل أبيب تؤكد على واشنطن ودول غربية الدفاع عنها
-
صحيفة عبرية : اذا اندلعت الحرب ستنقطع المياه والكهرباء
-
الغاء رحلات جوية من إيران الى تركيا
-
حزب الله: هاجمنا مقر قيادة الفرقة 91 بالمسيرات الانقضاضية
-
مجموعة السبع تحذر من ارتفاع التوتر في الشرق الأوسط
-
صفارات الإنذار تدوي في سنير بإصبع الجليل