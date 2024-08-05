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بلينكن أبلغ نظراءه في مجموعة السبع بموعد الهجوم الإيراني

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن




 

الإثنين، 05-08-2024 06:37 ص
الوكيل الإخباري-   - أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وزراء خارجية دول مجموعة السبع أن هجوم إيران و"حزب الله" اللبناني على إسرائيل قد يبدأ يوم الاثنين، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري.

وذكر التقرير نقلا عن مصادر لم يسمها أن "بلينكن أبلغ نظراءه في مجموعة السبع أن هجوم إيران وحزب الله على إسرائيل قد يبدأ اليوم الاثنين".
gnews

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